PS4: TLOU 2, FF7 e Ghost of Tsushima si rivedono nello spot "The Best Place to Play"

Mentre continuano a ricorrersi i rumor legati alla presentazione di PlayStation 5, i vertici di Sony si focalizzano su PS4 e lanciano la nuova campagna promozionale "The Best Place to Play" per dare risalto alla console e alla sua ludoteca con un video che si focalizza sulle ultime esclusive del Monolite Nero.

La nuova iniziativa di Sony Interactive Entertainment coinvolge infatti i principali videogiochi in esclusiva che sono stati lanciati di recente e quelli che vedranno la luce dei negozi nel corso del 2020 su PlayStation 4 e PS4 PRO.

Nei trenta secondi di spot confezionato dal colosso tecnologico giapponese troviamo così degli spezzoni di gameplay e in cinematica del kolossal sci-fi di Hideo Kojima Death Stranding, ma anche dell'avventura post-apocalittica di Naughty Dog The Last of Us Parte 2 e della fiaba ruolistica targata Square Enix Final Fantasy 7 Remake, con il samurai protagonista di Ghost of Tsushima a chiudere il quartetto di titoli utilizzati da Sony per promuovere PS4 come miglior luogo dove videogiocare.

Il filmato promozionale pubblicato da Sony segue di qualche giorno l'arrivo delle prime recensioni dell'Espansione Tasti del DualShock 4 e l'annuncio che PS4 è stata la console più venduta del decennio in USA, una popolarità che trova una testimonianza diretta nel record di like su Instagram per il logo di PS5.