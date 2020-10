PS4, il video-tributo di Sony: un secondo da ogni gioco che ha definito la generazione

Siete dei nostalgici? Allora probabilmente vi scenderà una lacrimuccia quando guarderete questo stupendo video-tributo a PS4 realizzato da PlayStation Access, il canale ufficiale della divisione britannica di PlayStation.

Con il lancio di PS5 dietro l'angolo, questo rappresenta il momento storico perfetto per guardarsi alle spalle e ripercorrere l'incredibile generazione di PlayStation 4, sette anni costellati da titoli di alto livello ed esclusive da non dimenticare. PlayStation Access lo ha fatto realizzando un video di poco meno di quattro minuti, che include un secondo tratto dai principali giochi che hanno contribuito a definire l'intera generazione di PS4.

Dopo uno sguardo alla dashboard di PlayStation 4, punto di partenza di una miriade di avventure virtuali, si parte con alcuni dei giochi che ne hanno accompagnato il lancio nel 2013, ossia Killzone Shadow Fall, Knack e Resogun. La macchina del tempo ci porta velocemente in avanti, passando per inFamous Second Son, Outlast, DriveClub e Destiny, per poi arrivare a tempi ben più recenti con Final Fantasy 7 Remake, The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima e Fall Guys, e ad un finale memorabile di cui non vi anticipiamo nulla.

Trovate il video in apertura di notizia. Quali sono stati, secondo voi, i giochi che hanno maggiormente definito la generazione di PlayStation 4?