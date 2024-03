PS4 è più viva che mai: Sony ha pubblicato un nuovo update per la sua console

PlayStation 5 si è aggiornata con un nuovo update che ha apportato migliorie al suono del DualSense e aggiunto altre novità, ma Sony ha non si dimentica della "vecchia" PlayStation 4.

Anche la console di ottava generazione ha infatti ricevuto in queste ore un nuovo aggiornamento del firmware. Come potrete facilmente aspettarvi, però, non si tratta di un update particolarmente corposo, e non porta in dote nuove funzionalità di alcun tipo.

L'update 11.50 di PlayStation 4 è utile a "migliorare il software di sistema e le prestazioni" della console, ma accoglie anche dei piccoli accorgimenti al sistema di messaggistica, ed in particolare al suo utilizzo su determinati schermi. Il changelog non include ulteriori informazioni riguardo all'aggiornamento, ma non c'è da sorprendersi troppo considerando che PlayStation 4 porta sulle sue spalle ormai più di dieci anni di onorata carriera (a proposito, vi ricordate quanto costava PS4 al lancio in Italia?), e che il sistema ha ormai raggiunto stabilità e performance soddisfacenti.

Sebbene sia passato oltre un decennio da quando la console ha raggiunto gli scaffali di tutto il mondo, non sono pochi i titoli pubblicati sulla vecchia console Sony che non sfigurano affatto se giocati anche oggi. In particolare, c'è sicuramente un gioco PS4 che continua a sorprendere per la sua eccezionale qualità grafica.

Su Mario Rabbids Sparks of Hope - Nintendo Switch è uno dei più venduti di oggi.