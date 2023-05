PS4 vs Nintendo Switch: chi ha venduto di più?

Molti di voi penseranno che questo sia uno scontro non alla pari ma in realtà parliamo delle due console più vendute degli ultimi anni, anche se tra il lancio di PS4 e il debutto di Nintendo Switch sono passati quasi quattro anni. Ma chi ha venduto di più?

PS4 ha concluso la sua corsa a 117 milioni di console vendute, dato che include le vendite di PS4 Standard, Slim e PRO, le vendite della console old-gen hanno da tempo raggiunto il capolinea e Sony non aggiorna più i dati legati alla distribuzione, proprio perché ormai i numeri sono molto piccoli.

Nintendo Switch ha venduto 125 milioni di console al 31 marzo 2023 ma a differenza di PS4, parliamo di una console ancora in produzione e che continua a vendere, sebbene sia entrata nella fase discendente del suo ciclo vitale.

Dunque possiamo dire che Nintendo Switch ha venduto più di PS4 pur essendo uscita oltre tre anni e mezzo dopo, con PS4 lanciata a novembre 2013 e Nintendo Switch che ha fatto il suo debutto solamente nel marzo del 2017. Nintendo Switch punta ora al traguardo dei 150 milioni, un risultato estremamente ambizioso ma non semplice da raggiungere nonostante il lancio di blockbuster come The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.