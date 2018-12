PS4 vs PS4 Pro: Sony conferma un rapporto vendite di cinque a uno

Dopo aver illustrato il punto di vista di Sony sulle esclusive e sui videogiochi singleplayer, il vice presidente e Managing Director di SIEE Warwick Light svela un interessante dettaglio legato alle vendite complessive di PS4 Pro.

Nella seconda parte dell'intervista concessa ai colleghi di MCVUK, l'alto dirigente di Sony Interactive Entertainment Europe ha avallato i dati di vendita provenienti dai mercati occidentali e confermato la calorosa accoglienza riservata dagli appassionati di PlayStation 4 alla sua versione mid-gen: "Abbiamo scoperto che una PS4 venduta su cinque è stata una PS4 Pro".

"Da quando è stata lanciata", ribadisce Light, "circa il 40% degli acquirenti di PS4 Pro l'hanno scelta per aggiornarsi e sostituire la loro PS4 standard. Tutto ciò sta avendo sicuramente un impatto positivo sull'intero settore e sui nostri giocatori".

Per Warwick Light, quindi, "l'aggiornamento a metà del ciclo di vita di PlayStation 4 è un buon esempio dell'evoluzione necessaria, [...] ha permesso ai nostri giocatori più affezionati un'esperienza ancora più coinvolgente che comprende gli ultimi progressi nella tecnologia delle TV".



La soddisfazione dei boss di Sony per il successo di PS4 Pro fotografa una situazione piuttosto chiara nel settore dell'intrattenimento videoludico casalingo che trova una "conferma indiretta" dai dati provenienti dall'altro fronte della barricata della console war, con l'entusiasmo dei vertici di Microsoft per le ottime vendite di Xbox One X e gli insistenti rumor che coinvolgono Nintendo e suggeriscono la volontà, da parte della casa di Kyoto, di immettere sul mercato la "versione 2.0" di Nintendo Switch nel corso del 2019.