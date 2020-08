PS4 vs Switch, la sfida delle esclusive: i giochi Nintendo che hanno superato Sony!

Nel corso degli ultimi anni, sia Nintendo sia Sony hanno presentato al pubblico un vasto e variegato assortimento di produzioni esclusive, disponibili esclusivamente sui propri hardware.

I cataloghi di Nintendo Switch e PlayStation 4 si sono dunque rapidamente popolati di giochi reperibili solamente sulle due console. Sovente acclamate per la qualità messa in campo, molte di queste esclusive sono state protagoniste anche di un grande successo commerciale. In seguito alla presentazione degli ultimi risultati finanziari della Casa di Kyoto, si è potuto osservare come alcune selezionate produzioni Nintendo Switch siano nel tempo riuscite a superare i risultati conseguiti da tutti i giochi esclusivi PS4.



Un risultato di rilievo, poiché il "rivale" di riferimento altri non è che Uncharted 4: Fine di un Ladro, ancora oggi l'esclusiva PlayStation 4 di maggior successo, con oltre 16 milioni di copie vendute. Ebbene, alcune esclusive Nintendo Switch hanno superato questo record, con performance ancora migliori:

Mario Kart 8: Deluxe - 26,74 milioni di unità; Animal Crossing: New Horizons - 22,40 milioni di unità; Super Smash Bros. Ultimate - 19,99 milioni di unità; The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 18,60 milioni di unità; Pokémon Spada / Pokémon Scudo - 18,22 milioni di unità; Super Mario Odyssey - 18,06 milioni di unità;

Particolarmente notevole è evidentemente il risultato conseguito dal nuovo life simulator Nintendo: Animal Crossing New Horizons è infatti sul mercato solamente da pochi mesi, con pubblicazione risalente al 20 marzo 2020.