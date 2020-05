PS4 vs Xbox One: Boyes spiega come è nata la 'video parodia' con Yoshida sui giochi usati

L'ex responsabile delle relazioni di SIE, Adam Boyes, ha raccontato la genesi del fittizio video tutorial sui giochi PS4 usati con cui, nell'estate del 2013, ha scherzato con l'allora presidente di Sony Worldwide Studios Shuhei Yoshida sulla disastrosa presentazione di Xbox One.

Nel corso di un'intervista concessa a PushSquare, l'ex dirigente del colosso videoludico giapponese ha spiegato che l'idea del video con le finte istruzioni per condividere i giochi usati su PS4 gli è venuta mentre era in viaggio verso Los Angeles per presenziare all'E3 2013.

Sempre a detta di Boyes, la genesi del filmato divenuto immediatamente virale in rete (con più di 17 milioni di visualizzazioni su YouTube e infiniti messaggi sui social più disparati) è dovuta alla visione di un video di Giant Bomb in cui si discuteva in maniera animata delle stringenti politiche di condivisione dei giochi Xbox One annunciate da Microsoft durante l'E3 per poi essere accantonate subito dopo.

Boyes spiega inoltre che l'ex CEO di Sony, Jack Tretton, non voleva trasmettere questo filmato durante la conferenza dell'E3 2013 perchè "non rappresentava il messaggio aziendale": si decise così di pubblicarlo in un secondo momento su YouTube con la presenza a schermo dello stesso Boyes e di Yoshida. A chi ci segue, ricordiamo inoltre che nel febbraio di quest'anno, in coincidenza del DICE Summit 2020, il dinamico duo ha voluto ricreare la scenetta sui giochi PS4 usati scattando una foto divenuta anch'essa virale sui social.