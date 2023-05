PS4 vs Xbox One, parla Phil Spencer: 'È stata la peggior generazione che potevamo perdere'

Nell'ultima, importante intervista a Kinda Funny, Phil Spencer si è detto deluso da Redfall e ha toccato tanti altri argomenti, come la sfida a distanza tra Microsoft, Sony e Nintendo per il primato nell'industria delle console che, a suo dire, è stata pregiudicata dalla sconfitta di Xbox One contro PS4.

Per il massimo esponente della divisione videoludica di Microsoft, la netta vittoria di PlayStation 4 nei confronti di Xbox One ha segnato un divario che, per la casa di Redmond, sarà estremamente difficile colmare nel breve o medio periodo.

Ai microfoni di Kinda Funny, Spencer ricorda come "non ci occupiamo di sfidare le console Sony o Nintendo. Leggo commenti di chi afferma che basta creare grandi videogiochi per stravolgere le attuali gerarchie dell'industria. Ma non è affatto vero, la creazione di grandi giochi non produce un cambiamento significativo nelle gerarchie attuali. Perché abbiamo perso quella che ritengo essere la peggiore generazione di console che potessimo perdere, ovvero la generazione di Xbox One: è stato allora che la gente ha iniziato a creare la propria libreria digitale di videogiochi".

Sempre in merito alla battaglia a distanza tra Microsoft, Sony e Nintendo, Spencer ritiene giusto sottolineare come "la nostra volontà è ovviamente quella di creare una fantastica community Xbox, ma questa idea della console war vinta a suon di grandi videogiochi non si adatta al contesto generale, ai gusti della maggior parte delle persone e alle loro abitudini di consumo. Anche se Starfield dovesse essere giudicato come un videogioco straordinario, un titolo da 11 su 10, nemmeno in quel caso le persone inizieranno a vendere le loro PS5 per passare a Xbox, non succederà".