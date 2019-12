PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch: ecco i videogiochi in arrivo a dicembre 2019!

Dopo il ricco e variegato insieme di titoli approdati sul mercato videoludico nel corso di novembre, che cosa ha in serbo per i giocatori l'ultimo mese del 2019?

In attesa di scoprire quale produzione si aggiudicherà il titolo di miglior gioco di novembre 2019, il team di Everyeye vi accompagna alla scoperta delle principali uscite che caratterizzeranno il mese di dicembre. Nel video che trovate disponibile direttamente in apertura a questa news, abbiamo infatti passato in rassegna i videogiochi in arrivo su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC nel corso di quest'ultimo mese dell'anno. Da Arise: A Simple Story, titolo d'esordio di Piccolo Studio, a Wattam, passando per Darksiders Genesis e l'arrivo di Ancestors The Humankind Odyssey su console Sony e Microsoft, anche questi ultimi 31 giorni del 2019 si preparano a riservare qualche sorpresa. Qual è l'uscita di dicembre che attendete di più? Per scoprirlo, vi lasciamo al nostro filmato dedicato: buona visione!



In chiusura, vi ricordiamo che il dicembre 2019 si prepara inoltre ad accogliere due interessanti eventi videoludici, entrambi imminenti. Sony ha infatti confermato che un nuovo State of Play sarà trasmesso il prossimo martedì 10 dicembre. Inoltre, come noto da tempo, la prossima settimana si svolgerà la cerimonia di assegnazione dei The Game Awards 2019!