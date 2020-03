PS4 e Xbox One, le stime di AMD: oltre 150 milioni di console Sony e Microsoft vendute

Nel corso della serata di giovedì 5 marzo, i vertici di AMD ha tenuto una conferenza con gli investitori, in occasione del proprio tradizionale appuntamento annuale con il Financial Analyst Day.

Nel corso dell'evento, è ovviamente intervenuta Lisa Su, CEO del colosso tecnologico. La dirigente ha colto l'occasione per condividere un dato interessante in merito alla performance commerciali realizzate dalle console di attuale generazione. AMD è infatti partner sia Sony sia Microsoft, in quanto fornitore delle APU che animano PlayStation 4 e Xbox One. Su ha in merito affermato che dati aggiornati quantificano in oltre 150 milioni di unità di console vendute. Il dato offerto dalla CEO di AMD coinvolge in particolare il periodo temporale compreso tra 2013 e 2020.



L'informazione giunge in un momento storico che vede ormai decisamente vicino il debutto dell'attesa next-gen. Nel corso degli ultimi mesi del 2020, infatti, sia Sony sia Microsoft porteranno sul mercato videoludico i propri nuovi hardware dedicati al gaming: PlayStation 5 e Xbox Series X. In attesa di poter apprendere tutti i dettagli sulle nuove console, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare due interessanti speciali dedicati alle scuderie si team a disposizione delle due Compagnie: gli studi First Party Sony e gli Xbox Game Studios di Microsoft.