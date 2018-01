PS4, Xbox One e Switch dimostrano che il mercato console è ancora in ottima salute

Stando ai nuovi dati diffusi dal gruppo NPD, nel 2017 il mercato statunitense dei videogiochi è cresciuto dell'11 percento, raggiungendo quota 3,3 miliardi. Questo grazie alle ottime vendite registrate da

Come osservato da Ars Technica, fino a qualche anno fa molte testate di settore continuavano a predire il declino del mercato console, dando quasi per spacciate le piattaforme da gioco casalinghe. I recenti dati di vendita diffusi dal gruppo NPD, tuttavia, non possono che confermare il contrario: con Switch che ha superato perfino le aspettative di Nintendo, abbattendo ogni record nei suoi primi 10 mesi di vita, e con PS4 e Xbox One che continuano a sorprendere per i risultati ottenuti, avendo superato del 18% PS3/Xbox360 allo stesso punto del ciclo vitale (e anche del 4% la generazione PS2/Xbox), è facile capire che il mercato console si trova in ottima salute.

Voi cosa ne pensate del successo riscosso dalle attuali console Sony, Microsoft e Nintendo?