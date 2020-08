PS4, Xbox One e Swtich: le 40 migliori esclusive della generazione secondo Metacritic

L'attuale generazione di console volge ormai al termine e, per celebrare le numerose esclusive che ci hanno accompagnato nel corso degli ultimi anni su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, Metacritic ha deciso di stilare una speciale classifica.

Le 40 posizioni della classifica non sono state decise dal celebre portale ma sono basati sulla media dei voti raccolti dalle recensioni dei titoli in questione.

Ecco di seguito l'elenco completo delle 40 migliori esclusive dell'attuale generazione per Metacritic:

Super Mario Odyssey (media voto: 97) The Legend of Zelda: Breath of the Wild (media voto: 97) Persona 5 Royal (media voto: 95) The Last of Us Remastered (media voto: 95) The Last of Us Parte II (media voto: 94) God of War (media voto: 94) Uncharted 4: Fine di un Ladro (media voto: 93) Super Smash Bros. Ultimate (media voto: 93) Mario Kart 8 Deluxe(media voto: 92) Journey (media voto: 92) Forza Horizon 4 (media voto: 92) Bloodborne (media voto: 92) Bayonetta 2 (media voto: 92) Shadow of the Colossus Remake (media voto: 91) Forza Horizon 3 (media voto: 91) Ori and the Will of the Wisps (media voto: 90) Astro Bot: Rescue Mission (media voto: 90) Animal Crossing: New Horizons (media voto: 90) Xenoblade Chronicles: Definitive Edition (media voto: 89) Tetris Effect (media voto: 89) Rez Infinite (media voto: 89) Into the Breach (media voto: 89) Horizon Zero Dawn (media voto: 89) Fire Emblem: Three Houses (media voto: 89) Dreams (media voto: 89) Super Mario Maker 2 (media voto: 88) Ori and the Blind Forest (media voto: 88) Nioh (media voto: 88) Nex Machina: Death Machine (media voto: 88) Street Fighter V: Arcade Edition (media voto: 87) Marvel's Spider-Man (media voto: 87) The Legend of Zelda: Link's Awakening (media voto: 87) Katamari Damacy REROLL (media voto: 87) Forza Motorsport 6 (media voto: 87) Final Fantasy VII Remake (media voto: 87) Astral Chain (media voto: 87) Donkey Kong Country: Tropical Freeze (media voto: 86) Guilty Gear Xrd -REVELATOR- (media voto: 86) MLB The Show 19 (media voto: 86) Titanfall (media voto: 86)

Come potete vedere, ad occupare le prime due posizioni troviamo Nintendo con le esclusive di punta per la sua Switch, ovvero Super Mario Odyssey e The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Per quanto riguarda Sony, le posizioni più alte sono occupate da Persona 5, i due The Last of Us, Uncharted 4 e God of War. Ad aggiudicarsi invece i voti migliori sulla console Microsoft troviamo il terzo ed il quarto capitolo di Forza Horizon e i due Ori.

Siete d'accordo con questa classifica? Quali sono i titoli che secondo voi avrebbero dovuto occupare una delle 40 posizioni?