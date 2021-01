PS4 e Xbox One: in UK vengono utilizzate anche per la didattica a distanza

Tra i tanti problemi sociali che la pandemia di Coronavirus ha causato in questi mesi di difficoltà, quello dell'educazione scolastica rientra sicuramente tra i più prioritari e preoccupanti. A quanto pare, c'è chi per ovviare ai problemi legati alle lezioni online, ha pensato di adoperare PS4 e Xbox One in un modo alquanto insolito.

Come potete osservare tramite il tweet riportato in calce alla notizia, il giovane William, studente presso la Birchgrove School nel Regno Unito, ha creato una semplice guida utile per seguire i corsi della didattica a distanza utilizzando i browser integrati di PlayStation 4 e Xbox One. Un'iniziativa che potrebbe aiutare quei compagni che avessero difficoltà a seguire le lezioni tramite computer o laptop; vuoi perché presenti in numero non sufficiente in casa, vuoi per qualche tipo di problema tecnico.



Naturalmente, non stiamo parlando di una soluzione particolarmente comoda, ma di un espediente che in tempi di emergenza potrebbe essere preso in seria considerazione. Certo, la tentazione, specialmente per un bambino, di utilizzare la console per giocare potrebbe essere forte: starà in questo caso ai genitori la responsabilità di tenere a bada i propri pargoli.

Curioso pensare che, sebbene sia presente su PS4, Sony abbia deciso invece di non includere il browser dedicato alla navigazione su Internet su PlayStation 5, in quanto ritenuto dal colosso nipponico poco importante per i suoi clienti. Un piccolo trucco, tuttavia, permette agli interessati di attivare il browser sulla console next-gen, accuratamente nascosto dagli ingegneri della piattaforma Sony.