PS4 e YouTube: i problemi di login sono stati risolti

Di recente, nel corso di un'intervista concessa in occasione dell'annuncio dell'evento di presentazione dei giochi di PS5 (poi rinviato a data da destinarsi a causa delle rivolte in USA), il presidente e CEO Jim Ryan ha dichiarato che i problemi al PlayStation Network dell'era PS3 sono un lontano ricordo .

Da allora non sono stati pubblicati altri messaggi ufficiali, ma sembra che la criticità sia stata risolta , quantomeno a giudicare dai numerosi messaggi reperibili su Twitter. Sono molti i giocatori che stanno esprimendo la propria gioia su Twitter per il ripristino della funzionalità di login a YouTube. Qualcuno di voi ha già testato? Potete confermacelo?

Da un bel po' di tempo a questa parte i possessori di PlayStation 4 risultavano impossibilitati ad effettuare il login con il proprio account nell'applicazione ufficiale di YouTube , e quindi ad accedere alla propria raccolta di contenuti (cronologia, iscrizioni, playlist, ecc) in tutta comodità. Alla fine dello scorso mese il team di tecnici del servizio video streaming si sono messi al lavoro su una soluzione, avvertendo tuttavia che avrebbe potuto richiedere un po' di tempo. In quell'occasione, hanno invitato tutti gli utenti a sfruttare le funzionalità di connessione dall'app per smartphone per ovviare temporaneamente al problema.

A giudicare dalle segnalazioni di numerosi giocatori reperibili in rete, sembra che i problemi di login all'app di YouTube per PlayStation 4 siano stati risolti.

The YouTube sign-in problems has been solved on PS4 — Tidux (@Tidux) June 6, 2020

Hey YouTube is working like it should on PS4!@Zenbloke



Great job @YouTube and/or @PlayStationEU — SGD (@SwedishGamerDad) June 6, 2020

Thanks for addressing the issue I'm able to login to YouTube with my ps4 — (ஆகாஷ்) Akash #BlackLivesMatter (@CosmicKid1598) June 6, 2020

Finalmente arrumaram o login do YouTube no PS4, não aguentava mais olhar os trends lixosos — Verdades Difíceis (@GremiioFBPA1903) June 6, 2020