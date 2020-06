PS5: 1,2 milioni di like per il trailer, è il video PlayStation più gradito su YouTube

La presentazione di PlayStation 5 è stato un successo. A dirlo, tra le altre cose, sono i numeri impressionanti che ha fatto registrare il reveal trailer della console di prossima generazione di casa Sony.

Da quando è stato pubblicato nella serata dell'11 giugno, il "PS5 Hardware Reveal Trailer" è stato visto ben 22,5 milioni di volte su YouTube. Impressionante è anche l'apprezzamento: con ben 1,2 milioni di like, risulta ora essere il video PlayStation più gradito di sempre sulla piattaforma streaming di Mountain View. Per numero di visualizzazioni, restando in ambito PlayStation, è dietro solamente al trailer di presentazione dei giochi di PlayStation 4, che dal 2013 a questa parte ha raggiunto quota 38 milioni, anche se non può assolutamente competere in fatto di like, poiché ne ha ottenuti "solamente" 250 mila.

Possiamo ulteriormente contestualizzare il risultato del trailer di PlayStation 5 confrontandolo con l'analogo filmato che ha invece presentato Xbox Series X al mondo: pubblicato su YouTube il 13 dicembre 2019, fino ad oggi ha racimolato 12,7 milioni di visualizzazioni e 335 mila like. La next-gen di Sony sembra essere partita con il piede giusto.