PS5: il 10-15% di tutte le console negli USA è stato rivenduto, secondo uno studio

Il 2021 è cominciato da un bel pezzo, ma PlayStation 5 continua ad essere irreperibile in tutto il mondo. La console next-gen di Sony ricompare di tanto in tanto nei listini di qualche rivenditore, per poi sparire nel giro di pochissimo tempo lasciando a bocca asciutta la maggior parte dei giocatori che ne desiderano una.

A complicare ulteriormente la situazione ci pensano dei gruppi organizzati di scalper, che sfruttano ogni mezzo per appropriarsi delle poche unità disponibili, per poi rivenderle su piattaforme come eBay e StockX a prezzi maggiorati. Michael Driscoll, Data Engineer di Oracle, ha provato a quantificare l'impatto che stanno avendo gli scalper sul mercato, scoprendo dati piuttosto allarmanti. Secondo il suo studio, negli USA il 10-15% di tutte le PlayStation 5 acquistate sono state a loro volta rivendute.

Driscoll è arrivato a questa conclusione analizzando i dati di migliaia e migliaia di inserzioni su un'ampia varietà di marketplace. Sui soli eBay e StockX ha individuato ben 157 mila console rivendute a un prezzo uguale a quello di listino o maggiorato, ovvero il 7,06% del totale di 2,07 milioni di PS5 vendute negli USA dal lancio secondo VGChartz. Aggiungendo i dati di piattaforme come OfferUp, Facebook Marketplace e Craigslist, Driscoll è arrivato alla conclusione che circa il 10-15% delle PlayStation 5 sono state rivendute negli Stati Uniti d'America.

Dallo studio sono emersi anche altri dati interessanti. Ad esempio, l'ingegnere ha notato che i prezzi di rivendita si assestano mediamente intorno ai 799 dollari per la Digital Edition e 849 dollari per la versione standard di PlayStation 5. Ciò si traduce in ben 43,2 milioni di dollari di guadagni per gli scalper, che a loro volta hanno fruttato, grazie alle commissioni, 15,9 milioni di dollari per le tasche di eBay, StockX e PayPal.

I dati, chiaramente, non possono essere considerati precisi al 100%, visto che il numero esatto di PS5 vendute da Sony non è mai stato reso noto (quello di VGChartz è il frutto di una stima). Lo studio di Driscoll si è tuttavia rivelato utile per fornirci un'idea sul grave impatto che gli scalper stanno avendo sul mercato. E tutto ciò potrebbe perdurare per molto altro tempo ancora, dal momento che secondo AMD la carenza di PS5 proseguirà fino alla seconda metà del 2021.