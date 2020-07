PS5: 100.000 like su Twitter per il reveal delle custodie dei giochi

Il reveal del design delle custodie dei giochi PS5 sembra aver riscosso un discreto successo su Twitter, social network dove Sony ha mostrato per la prima volta l'aspetto delle confezioni, rimandando al PlayStation Blog per ulteriori approfondimenti.

Nel momento in cui scriviamo il Tweet ha ottenuto 100.792 mi piace e oltre 25.000 condivisioni, numeri importanti che testimoniano l'hype che circonda PlayStation 5 e l'attenzione che il brand PlayStation riesce ad ottenere in tutto il mondo anche solamente presentando una "semplice" custodia.

Nei mesi scorsi il reveal del controller DualSense ha totalizzato tre milioni di like su Instagram mentre il trailer di presentazione PS5 è in assoluto il video PlayStation con il maggior numero di mi piace, oltre 1.2 milioni, infine il semplice logo PS5 mostrato a gennaio in occasione del CES ha ottenuto oltre tre milioni di like su Instagram.

PlayStation 5 è attesa per l'autunno 2020, Sony non ha ancora svelato prezzo e data di uscita, secondo alcuni rumor scopriremo questi dettagli ad agosto nel corso di un nuovo State of Play mentre per il mese di luglio il colosso giapponese non sembra avere in serbo annunci legati alla console. Certo sono sempre possibili sorprese, come nel caso del reveal delle custodie, avvenuto senza alcun preavviso.