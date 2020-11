PS5 tra le 100 migliori invenzioni del 2020 per il TIME

Il TIME ha inserito PlayStation 5 nella lista delle 100 migliori invenzioni del 2020, la nuova console Sony ha conquistato la redazione della testata, che parla di una vera e propria "gaming revolution", mettendo in luce quelli che sono i punti di forza della piattaforma.

L'autore Matthew Gault definisce PS5 "forse la console per videogiochi più potente che abbia mai visto" e continua nella sua analisi: "PlayStation 5 è grande, è la console più grande mai prodotta, Sony aveva bisogno di maggior spazio per dare supporto a produzioni visivamente spettacolari come Marvel's Spider-Man Miles Morales. I caricamenti sono rapidissimi grazie all'SSD e il processore grafico è circa dieci volte più veloce di quello di PS4 (in realtà non è proprio così, aggiungiamo noi) e permette di creare giochi di grande impatto, il nuovo controller sfrutta il feedback aptico e sensori che aggiungono una nuova dimensione al gioco."

Tra le 100 migliori invenzioni del 2020 per il TIME figurano numerosi prodotti come il Logitech Adaptive Game Kit, Microsoft Surface Duo, Lexon oblio, Sony A7C, Xbox Series S, NVIDIA GeForce Now, Samsung Sero, Animal Crossing New Horizons e tantissimi altri appartenenti alle categorie più varie, dall'intrattenimento al fitness, passando per lo sport, l'accessibilità e gli elettrodomestici.