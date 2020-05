PS5 100 volte più veloce di PS4, in video tutti i nuovi dettagli sulla console Sony

Nel corso del pomeriggio sono spuntate in rete nuove informazioni riguardanti le potenzialità tecniche di PlayStation 5, console di prossima generazione Sony che dovrebbe essere incredibilmente più potente del suo predecessore.

A detta di Sony, che ha parlato della nuova macchina da gioco in una riunione con gli azionisti, PlayStation 5 sarà 100 volte più veloce di PlayStation 4. Non sono stati invece fatti paragoni con PlayStation 4 Pro, ultimo modello della console che sarà comunque di molto inferiore in termini di velocità rispetto a PS5, il cui SSD personalizzato sembra non avere rivali. In attesa di scoprire maggiori dettagli sulla console, abbiamo pubblicato un filmato per raccogliere tutte le ultime informazioni pubblicate di recente per comprendere meglio quali saranno le ripercussioni sui giochi grazie ad una tale velocità.

Prima di lasciarvi al nostro nuovo video vi ricordiamo che, stando alle parole del giornalista Jeff Grubb, il prezzo di PlayStation 5 e Xbox Series X resterà un mistero fino al prossimo agosto. A proposito della console Sony e dei possibili titoli esclusivi in sviluppo, sapevate che Bluepoint potrebbe essere al lavoro sui Remake di Legacy of Kain e Jak and Daxter?