PS5, quasi 120 mila unità vendute in Giappone: Xbox Series X|S molto indietro

Cominciano ad emergere i primi dati di vendita precisi di Xbox Series X|S e PlayStation 5: merito di Famitsu, che puntuale come sempre ha pubblicato le classifiche hardware e software relative al mercato giapponese, dove le console di nuova generazione sono state lanciate, rispettivamente, il 10 novembre e il 12 novembre.

Scopriamo così che fino al 15 novembre, l'ultimo giorno della settimana conteggiato da Famitsu, Sony ha venduto in Giappone un totale di 118.082 PlayStation 5: di queste, solamente 14.181 unità sono Digital Edition, le restanti 103.901 console sono tutte in versione standard. PlayStation 5 debutta così al primo posto della classifica hardware giapponese, mettendo fine (probabilmente per una sola settimana) al dominio incontrastato di Nintendo Switch, che ha venduto 93.671 unità in edizione standard e 22.596 in versione Lite. Molto distaccate le console next-gen di Microsoft: Xbox Series X ha venduto 16.247 unità, mentre Xbox Series S solamente 4.287. Non siamo stupiti, dal momento che il mercato giapponese non è mai stato particolarmente fertile per la casa di Redmond. In UK, invece, sono state vendute 155.000 Xbox Series X ed S in un solo giorno.

Classifica Console Giappone (9-15 novembre 2020)

PlayStation 5 – 103,901 (nuova) Switch – 93,671 (13,215,665) Switch Lite – 22,596 (2,824,591) Xbox Series X – 16,247 (nuova) PlayStation 5 Digital Edition – 14,181 (nuova) Xbox Series S – 4,287 (nuova) PlayStation 4 – 2,903 (7,674,109) New 2DS LL (including 2DS) – 474 (1,746,460) PlayStation 4 Pro – 71 (1,575,100) New 3DS LL – 23 (5,888,770) Xbox One X – 14 (20,980) Xbox One S – 11 (93,662)

Top 10 Videogiochi Giappone (10-15 novembre 2020)

[PS4] Call of Duty: Black Ops Cold War (SIE, 11/13/20) – 84,475 (nuovo) [PS4] Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft, 11/10/20) – 45,055 (nuovo) [NSW] Sakuna: Of Rice and Ruin (Marvelous, 11/12/20) – 32,906 (nuovo) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 32,585 (5,974,018) [NSW] Pikmin 3 Deluxe (Nintendo, 10/30/20) – 31,073 (270,347) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 24,115 (1,807,723) [PS4] Sakuna: Of Rice and Ruin (Marvelous, 11/12/20) – 22,955 (nuovo) [PS4] Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (SIE, 11/12/20) – 22,882 (nuovo) [NSW] Kingdom Hearts: Melody of Memory (Square Enix, 11/12/20) – 22,813 (nuovo) [PS5] Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition (SIE, 11/12/20) – 18,640 (nuovo)

In ambito software si segnalano numerose novità in Top 10, ma. Si tratta di Marvel's Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition , che si è fermato alla decima posizione.PlayStation 5, ricordiamo, è stata lanciato oggi in Italia: siete riusciti ad acquistarla?