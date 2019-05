PS5 a 13 TeraFLOPS? Discutiamone insieme in un video dedicato!

La condivisione da parte di Mark Cerny delle prime informazioni sulla futura Playstation 5 non sembra aver arrestato il flusso di rumor che vedono protagonista la prossima generazione di home console Sony.

Le ultime voci di corridoio, in particolare, vedrebbero interessanti i Dev Kit di Playstation 5. L'insider noto come "Benji - Sales" ha infatti recentemente suggerito che questi ultimi potrebbero offrire una velocità di calcolo in grado di raggiungere addirittura i 13 TeraFLOPS. Le presunte rivelazioni sulla GPU dei Dev Kit risultano, per quanto non confermate, uno spunto di riflessione interessante, che Everyeye ha deciso di approfondire tramite un video dedicato. Come di consueto, potete trovare quest'ultimo direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo dunque una buona visione!



Ne approfittiamo inoltre per segnalarvi che sulle nostre pagine è presente uno speciale su PS5, all'interno del quale Alessio Ferraiuolo discute delle informazioni sulla futura home console sinora condivise da Mark Cerny, Lead System Architect di Playstation 5. In chiusura, vi ricordiamo che l'insider Benji -Sales ha recentemente condiviso con il pubblico altre presunte indiscrezioni in ambito Sony. Queste ultime hanno per protagonista la data di uscita di The Last of Us Part 2 e vorrebbero il gioco di Naughty Dog in arrivo in un periodo compreso tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020.