PS5, oltre 130.000 console rivendute su StockX: i dati del portale per il mercato USA

Sony non pare essere al momento troppo ottimista su di un possibile aumento della produzione della sua nuova console, con la carenza di scorte di PS5 che sembra destinata a protrarsi sino almeno al prossimo anno.

In questo quadro, non sorprende il persistere di un florido mercato secondario, con migliaia di hardware Sony venduti su portali specializzati nel re-selling. Tra questi ultimi, troviamo anche StockX, sito di e-commerce fondato nel 2016 e originariamente specializzato in sneakers, ma in seguito apertosi anche ad altri settori commerciali, tra cui l'elettronica di consumo.



I gestori del portale hanno pubblicato di recente i dati relativi alle vendite realizzate nel corso degli ultimi mesi. Stando a quanto riportato dalle statistiche interne di StockX, quest'ultimo avrebbe contribuito alla vendita di oltre 130.000 PlayStation 5. Circa 83.000 PS5 Standard Edition, in particolare, avrebbero trovato distribuzione ad una media di 573 dollari, mentre 55.000 PS5 Digital Edition sarebbero state vendute al prezzo medio di 531 dollari. Nel solo novembre 2020, StockX aveva valutato in circa 60.000 le console next gen Sony transitate dal proprio catalogo.



Mentre le difficoltà produttive rendono complesso soddisfare la domanda globale di console, un recente rumor ha suggerito una possibile revisione del design di PlayStation 5, al momento non confermata.