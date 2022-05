PS5 a 19.3 milioni, PS4 a 117 milioni, abbonati PlayStation Plus in calo

Sony Corporation ha diffuso i dati di vendita aggiornati delle console della famiglia PlayStation: al 31 marzo 2022, sono state distribuite in tutto il mondo 19.3 milioni di PS5 e PS5 Digital Edition mentre PS4 e PS4 PRO hanno raggiunto quota 117.2 milioni di unità distribuite dal 2013.

Due milioni di console PlayStation 5 sono state distribuite nell'ultimo trimestre (dal primo gennaio al 31 marzo 2022) mentre le console PS4 distribuite nel trimestre sono state 100.000. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno fiscale sono state distribuite 1.3 milioni di PS5 in meno e 900.000 console PS4 in meno.

Gli abbonati PlayStation Plus al 31 marzo 2022 sono 47.4 milioni, in calo di 200.000 iscrizioni rispetto ai 47.6 milioni di utenti registrati al 31 marzo 2021. In totale i giochi per PS4 e PS5 hanno venduto 70.5 milioni di copie durante l'ultimo trimestre dell'anno fiscale, in aumento di 9.1 milioni rispetto ai 61.4 milioni dello stesso periodo del precedente anno fiscale.

Di questi, 14.5 milioni sono giochi first party ed è dato in crescita di 6.6 milioni rispetto ai 7.9 milioni di giochi PlayStation Studios venduti nello stesso periodo dell'anno fiscale 2020. Il 71% dei giochi sono stati venduti in formato digitale, un dato in calo rispetto al 79% di dodici mesi fa.