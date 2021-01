PS5: 20 KG di oro 18 carati possono bastare? Una console per milionari!

Ricordate la PS5 in oro 24 carati da 9.000 sterline prodotta dalla compagnia britannica TrulyExquisite? Roba per poveri. Caviar, una gioielleria russa che realizza creazioni uniche, spesso a tema tecnologico, ha inserito nel listino 2021 una nuova PlayStation 5 che definire unica sarebbe riduttivo

Si chiama Golden Rock, ed è una PlayStation 5 prodotta in un unico esemplare con l'ausilio di ben 20 chilogrammi di oro massiccio 18 carati. Sì, avete letto bene. Le superfici della console presentano delle forme geometriche ispirate ai lineamenti della roccia e alla configurazione del minerale - da qui il nome Golden Rock. Il trattamento esclusivo non ha risparmiato neppure il DualSense, che presenta delle impugnature rivestite con pelle di coccodrillo e un touchpad placcato d'oro. Non il massimo del confort, ma certe cose contano davvero quando l'obiettivo è l'eccesso?

La pagina del listino non riporta il prezzo di vendita. Per quello, bisogna contattare direttamente la gioielleria e mostrarsi interessati all'acquisto. Tuttavia, sulla base dell'attuale quotazione del mercato dell'oro 18 carati, possiamo aspettarci un prezzo di gran lunga superiore ai 600 mila euro. Pazzesco, vero? Potete ammirare la PS5 Golden Rock nel nostro ultimo video speciale, che abbiamo allegato in cima a questa notizia. Cosa ne pensate?