PS5: oltre 20 milioni di console vendute! Sony promette un significativo aumento di scorte

Dopo aver ricevuto il plauso degli appassionati per l'ottimo evento State of Play del 2 giugno, Sony celebra l'avvenuto superamento delle 20 milioni di PlayStation 5 vendute in tutto il mondo lanciando un importante messaggio a tutti coloro che non sono ancora riusciti ad acquistare la console.

Dalle colonne di GamesIndustry.biz, la dirigente di SIE Veronica Rogers sottolinea che "siamo entusiasti di confermare che Sony ha venduto oltre 20 milioni di PlayStation 5 a livello globale. Sin dal lancio, i nostri team hanno lavorato instancabilmente per fornire agli utenti una console davvero di nuova generazione e vogliamo cogliere questo momento per ringraziare tutti i fan per il supporto dimostratoci. La passione che vi anima per il marchio PlayStation è ciò che guida il nostro lavoro e ci ispira a percorrere sempre la strada dell'innovazione, progettando la tecnologia e alimentando la creatività per il bene dei videogiocatori e fare di PlayStation il posto migliore per giocare".

In qualità di SVP ed Head of Global Sales di Sony Interactive Entertainment, Rogers entra poi nel merito del problema delle scorte di PS5 per rivolgersi direttamente ai giocatori che desiderano acquistare la console: "A tutti i fan che non sono ancora riusciti a reperire la console, sappiate che stiamo pianificando un significativo aumento della produzione di PS5 quest'anno e stiamo lavorando incessantemente per assicurarci che PlayStation 5 sia disponibile per tutti coloro che desiderano acquistarla".