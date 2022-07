PS5 ad oltre 21 milioni di unità distribuite, ma i profitti PlayStation calano del 37%

Nonostante sia ancora difficile da rimediare a causa delle scorte limitate, PlayStation 5 continua a registrare una crescita regolare, con buoni numeri anche nell'ultimo trimestre. E' quanto emerge dall'ultimo report finanziario pubblicato da Sony, incentrato sul proprio anno fiscale terminato lo scorso 30 giugno.

Il colosso nipponico fa sapere che in totale sono state distribuite 21,7 milioni di PS5 nel mondo, e che oltre 2,4 milioni di queste riguardano solo l'ultimo trimestre compreso tra aprile e giugno 2022. Sony fa anche un confronto con lo stesso trimestre risalente al 2021, segnalando una crescita di 0,1 milioni rispetto a quanto accaduto un anno prima (dove le piattaforme distribuite furono 2,3 milioni). Considerato che solo ad inizio giugno veniva annunciato che PlayStation 5 ha superato le 20 milioni di console vendute, la crescita è stata dunque consistente in questo ultimo paio di mesi.

Oltre ai dati relativi alla console next-gen, la compagnia rivela ulteriori statistiche interessanti: al 30 giugno 2022 gli iscritti al PlayStation Plus sono 47,3 milioni, in crescita precisamente di un milione di unità rispetto ai dati rivelati 12 mesi prima (46,3 milioni). Si registra invece un calo nelle vendite software combinate di PS5 e PS4 nel primo quarto dell'anno fiscale 2022, che si ferma a 47,1 milioni di copie, lontano dalle 63,6 milioni di copie registrate nello stesso periodo dell'annata precedente. Il 79% delle vendite proviene inoltre dal mercato digitale.

In aggiunta, come segnalato dal portale Twinfinite, i profitti della divisione PlayStation sono scesi del 37% rispetto al 2021, a causa anche del calo nelle vendite first e third party. Infine, Sony non ha aggiornato i dati relativi alla piattaforma old-gen: PS4 restà quindi ferma a 117 milioni di unità, come segnalato lo scorso maggio.