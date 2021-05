PS5, 25 esclusive e più console tra le promesse di Sony: tutti i dettagli in video!

Il 2020 ha visto debuttare la tanto attesa nuova generazione di console, con gli hardware che hanno immediatamente catalizzato l'interesse del pubblico, risultando irreperibili a tempo record su sostanzialmente tutti i mercati di distribuzione.

Non ha fatto eccezione PlayStation 5, che si è rivelata essere protagonista di un lancio decisamente di successo. Nonostante gli sforzi di produzione messi in campo da Sony, tuttavia, sono ancora moltissimi i videogiocatori che non sono riusciti ad assicurarsi la tanto desiderata console. Le capacità produttive della compagnia nipponica, oltre che con l'elevata domanda, hanno infatti dovuto scontrarsi con diverse problematiche, tra l'ormai cronica scarsità di semiconduttori alle conseguenze della crisi sanitaria internazionale. Di recente, dall'universo PlayStation sono però giunte importanti dichiarazioni riguardo al futuro di PS5.



Oltre al recente annuncio delle nuove colorazioni del DualSense, agli appassionati sono infatti state indirizzate promesse di rilievo, sia sul fronte della disponibilità di PlayStation 5 nel corso dei prossimi mesi, sia sul fronte software. Jim Ryan, Presidente di Sony Interactive Entertainment, ed Hermen Hulst, responsabile dei PlayStation Studios, hanno offerto rassicurazioni sulla distribuzione di un maggior volume di hardware e sull'impegno volto a dar vita ad almeno 25 nuove esclusive. Per presentarvi tutti i dettagli in merito, la Redazione ha confezionato un video dedicato, che potete trovare direttamente in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!