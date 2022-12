PS5 a 28 milioni di unità vendute, Xbox Series X|S a 20 milioni: le stime di VGChartz

Stando alle stime di VGChartz, PlayStation 5 è salita a quota 28 milioni di unità vendute sin da quando è stata lanciata a fine 2020, mentre Xbox Series X|S ha piazzato 20 milioni di console nello stesso arco temporale.

VGChartz afferma che nella settimana che va dal 27 novembre al 3 dicembre, Nintendo Switch ha venduto 932.599 unità, raggiungendo le 118,20 milioni unità nel suo intero ciclo vitale. A seguire abbiamo PlayStation 5 con le sue 698.791 unità vendute, che la portano a 28,26 milioni unità totali. Xbox Series X|S ha venduto in quest'ultima settimana 591.167 unità, portando le vendite complessive a 20,26 milioni. Per quanto riguarda Microsoft, si tratterebbe di un nuovo record: Xbox 360 ci ha impiegato 10 mesi in più per raggiungere questa cifra. Tuttavia non possiamo averne certezza dal momento che il colosso di Redmond da anni non comunica i numeri ufficiali riguardanti le sue console.



Le vendite di PS5 rispetto alla stessa settimana di PS4 nel 2015 sono diminuite di quasi 95.000 unità, mentre quelle di Xbox Series X|S sono aumentate di quasi 97.000 unità rispetto a Xbox One nel 2015.

Le vendite di PlayStation 5 rispetto alla stessa settimana di un anno fa sono aumentate di 383.459 unità (121,6%), quelle di Xbox Series X|S sono aumentate di 229.406 unità (63,4%), ed infine quelle di Nintendo Switch sono diminuite di 148.145 unità (-13,7%). PlayStation 4 è in calo di 21.302 unità (-78,6%) su base annua e Xbox One di 6.169 unità (-98,1%).



Per quanto riguarda le vendite settimanali, Nintendo Switch ha visto un calo di quasi 399.000 unità, le vendite di PlayStation 5 sono aumentate di quasi 356.000 unità e quelle di Xbox Series X|S sono diminuite di oltre 493.000 unità.

Dall'inizio del 2022, Nintendo Switch ha venduto circa 16,49 milioni di unità, PlayStation 5 11,26 milioni e Xbox Series X|S 8,99 milioni di unità. Sottolineiamo che, per quanto generalmente affidabili e puntualmente confrontate con gli effettivi numeri di vendita ufficiali, quelle di VHChartz sono soltanto delle stime sulle vendite in ambito hardware nel settore videoludico.



Nel frattempo, si continua a parlare di un possibile nuovo modello di PS5 per il 2023.