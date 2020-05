PS5: 38 giochi next-gen sul prossimo numero di OPM UK, annuncio imminente?

La copertina del prossimo numero di Official PlayStation Magazine UK conferma l'arrivo di novità su PlayStation 5. La Cover Story è dedicata ad Assassin's Creed Valhalla, ma uno strillo annuncia la presenza di "38 giochi Next-Gen PS5 e primi screenshot."

Ovviamente il numero è riferito ai giochi già annunciati e/o presentati a breve, il numero di giochi effettivamente in lavorazione è sicuramente superiore. La rivista presenterà poi anche un testa a testa tra due giochi di corse per PS5, ovvero DiRT 5 e WRC 9, oltre come detto ad un corposo servizio su Assassin's Creed Valhalla.

Il prossimo numero di OPM UK uscirà il 2 giugno, possiamo quindi aspettarci che la presentazione di PlayStation 5 sia imminente? La rivista è già andata in stampa e conterrà quindi materiale già noto, non dovrebbero esserci scoop di grande rilievo ma il solo fatto che il numero di giugno sarà dedicato a PS5 farebbe pensare ad un possibile annuncio ravvicinato.

Da più parti si parla del 4 giugno come data scelta da Sony per il reveal, al momento la compagnia non ha confermato queste voci e dunque possiamo solo aspettare eventuali annunci che, in caso, non dovrebbero tardare ad arrivare.