PS5: 4.5 milioni di console distribuite nel 2020, PS4 a quota 115 milioni

Sony Corporation ha annunciato di aver distribuito 4.5 milioni di console PlayStation 5 in tutto il mondo dal lancio e fino al 31 dicembre 2020. PlayStation 4 e PS4 PRO hanno invece raggiunto quota 115 milioni di pezzi distribuiti dal 2013 ad oggi.

Sony ha distribuito 1.4 milioni di PS4 nell'ultimo trimestre (dal primo ottobre al 31 dicembre 2020), cifra in calo rispetto alle 6 milioni di unità distribuite nello stesso periodo del 2019. Lo scorso trimestre sono stati venduti 103.7 milioni di videogiochi per PlayStation 5 e PlayStation 4, ovvero 20.4 milioni in più rispetto agli 83.3 milioni venduti nello stesso periodo del precedente anno fiscale.

18.4 milioni di questi sono giochi first party pubblicati da PlayStation Studios, la cifra è in aumento di 2.1 milioni rispetto ai 16.3 milioni di giochi Sony venduti da ottobre a dicembre 2019. Il 53% delle vendite totali ha coinvolto il mercato digitale contro il 50% dello stesso periodo dello scorso anno fiscale.

Spazio anche ai numeri di PlayStation Plus con gli abbonati che hanno toccato quota 47.4 milioni al 31 dicembre 2020, in crescita di 8.6 milioni rispetto ai dati annunciati al 31 dicembre 2019, numeri indubbiamente positivi anche per il servizio premium di Sony.