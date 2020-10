PS5: oltre 4 milioni di visualizzazioni e 300.000 like per il video del teardown

Il video teardown di PlayStation 5 pubblicato da Sony ha riscosso un buon successo, in meno di 24 ore il filmato è stato visto da oltre quattro milioni di persone ottenendo centinaia di migliaia di like su YouTube.

Prendendo in esame solamente i numeri di YouTube, il video ha raggiunto 4.296.134 visualizzazioni, 300.802 like e 7403 dislike, a questi dati bisogna aggiungere le 1.4 milioni di visualizzazioni provenienti da Instagram e quasi un milione da Facebook.

Numeri importanti, ottenuti ribadiamo in meno di 24 ore dal momento che il filmato è stato pubblicato sui canali PlayStation alle 14:00 (ora italiana) di mercoledì 7 settembre. E' difficile fare un paragone con i risultati ottenuti dai teardown di Xbox Series X dal momento che in questi mesi vari canali (tra cui Digital Foundry e The Verge) si sono occupati di smontare la console, uno dei video più popolari è sicuramente quello dello YouTuber Austin Evans, pubblicato a marzo e capace di totalizzare ad oggi 15 milioni di visualizzazioni.

Sony ha messo a nudo la sua console svelando nuovi dettagli sul sistema di raffreddamento e sulla ventola di PS5, permettendo di dare uno sguardo ravvicinato al SoC e alla GPU di PlayStation 5.