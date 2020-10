PS5: oltre 400.000 visualizzazioni per la presentazione di Geoff Keighley su Twitter

Geoff Keighley è stato il primo venerdì scorso a dare il via alle danze sulle comunicazioni legate a PS5 e poco dopo hanno continuato tutti i maggiori influencer e le redazionali internazionali, mostrando foto della console e degli accessori.

Non è stato possibile per i diretti interessati andare oltre a causa dell'embargo fissato da Sony e solo Austin Evans si è lanciato alla scoperta del DualSense. In particolare tra i tanti messaggi, i Tweet diffusi dal giornalista canadese hanno riscosso un notevole successo: la prima foto (che vedete in apertura) accompagnata dalla semplice didascalia Good Morning ha ricevuto oltre 54.000 like mentre il video (lo trovate qui sotto) ha raggiunto quota 443.000 visualizzazioni su Twitter e 23.000 mi piace con oltre 800 Retweet.

L'hashtag PS5 è finito rapidamente in tendenza mondiale ed è rimasto on fire per tutto il fine settimana, prima di esaurire le sue potenzialità. A breve in ogni caso si tornerà a parlare della console perchè Sony ha fissato l'embargo per l'unboxing PS5 il 27 ottobre mentre dal 6 novembre le testate internazionali potranno rivelare ulteriori dettagli e presumibilmente mostrare i giochi PlayStation 5 in azione.

Lo sapevate? Travis Scott è diventato partner di PlayStation e gestirà alcune campagne promozionali e attività di marketing in collaborazione con il colosso giapponese.