PS5 a 41.7 milioni: giochi digitali oltre il 70%, nessun aggiornamento sui dati PS Plus

Sony Corporation ha annunciato che PlayStation 5 ha raggiunto quota 41.7 milioni di console distribuite al 30 giugno 2023. Nel primo trimestre dell'anno fiscale, la compagnia ha distribuito 3.3 milioni di console, in crescita di 900.000 unità rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, un dato dunque assolutamente positivo per PS5.

Al 30 giugno 2023 si registrano 108 milioni di utenti mensili attivi su PlayStation Network, in aumento di cinque milioni rispetto ai 103 milioni al 30 giugno 2022. Nell'ultimo trimestre, sono stati venduti 56.6 milioni di videogiochi per PS5 e PS4, dato in crescita di 9.3 milioni rispetto ai 47.2 milioni di giochi PlayStation venduti alla fine del Q1 del precedente anno fiscale.

6.6 milioni sono giochi first party, un dato in linea con quello dello scorso anno, da notare come il 72% dei giochi venduti sia in formato digitale, un numero questo in calo del 7% rispetto ai dati registrati al 30 luglio 2022. Curiosamente, Sony non ha comunicato i dati aggiornati degli iscritti al servizio PlayStation Plus come accade solitamente alla fine di ogni conferenza finanziaria trimestrale: i dati più recenti risalgono al 30 aprile 2023 e parlano di 47.4 milioni di utenti PlayStation Plus Essential, Extra e Premium.