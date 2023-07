PS5 a 449.99 euro: l'offerta di Sony finisce oggi, ultimo giorno di sconti

Sono queste le ultimissime ore per approfittare degli sconti estivi di Sony con PS5 in vendita a 449.99 euro, offerta valida fino alle 23:59 di oggi, lunedì 24 luglio 2024.

Dal 13 al 24 luglio, PlayStation 5 Standard Edition con lettore ottico è in vendita al prezzo suggerito di 449.99 euro invece di 549.99 euro con un risparmio di 100 euro sul prezzo di listino ufficiale, con i quali potrete acquistare un gioco, l'abbonamento PlayStation Plus o magari un secondo controller DualSense o ancora le cuffie Wireless Pulse 3D.

L'offerta è valida fino a esaurimento delle scorte disponibili presso i singoli rivenditori, potete acquistare PS5 a 449.99 euro su PlayStation Direct o presso le catene ed i negozi autorizzati aderenti all'iniziativa tra cui Euronics, Unieuro, Mediaworld, GameLife, GameStop, TIM Store, Trony e Carrefour, nonché su Amazon.it: compra PS5 a 449 euro su Amazon.it, consegna veloce e spedizione gratis per i membri Prime.

Questo è sicuramente un buon momento per comprare PlayStation 5 a prezzo scontato in vista dei grandi giochi in arrivo durante la stagione autunnale: i prossimi mesi vedranno il debutto di giochi molto attesi come Armored Core 6 Fires of Rubicon, Assassin's Creed Mirage, Marvel's Spider-Man 2 di Insomniac Games, Alan Wake II, Baldur's Gate 3, Lords of the Fallen, Mortal Kombat 1 e tanti altri.