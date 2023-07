PS5 a 449 euro: si può comprare dall'Italia, Amazon Spagna spedisce da noi?

Dal primo al 15 luglio, PlayStation 5 Standard Edition costa 449.99 euro in Spagna, mentre in Italia è possibile trovare alcuni bundle PS5 a prezzo scontato, con un risparmio che però solitamente non va oltre il prezzo del singolo gioco incluso nella confezione.

Tra i rivenditori che partecipano alla promozione spagnola troviamo anche Amazon.es, al contrario su Amazon Italia al momento PS5 è disponibile solo a prezzo di listino in bundle con God of War Ragnarok o con due controller DualSense.



Su Amazon Spagna invece PS5 a 449 euro è disponibile e pronta per la spedizione (link tracciato), prezzo IVA inclusa con uno sconto dl 18% rispetto al listino fissato a 549,99 euro. Non ci sono giochi in bundle ma il prezzo è certamente vantaggiosi, ma si può comprare dall'Italia oppure no?



Sì, l'acquisto è consentito e Amazon Spagna spedisce in Italia, nel caso della PS5 la consegna è prevista nel nostro paese tra il 28 e il 31 luglio (date indicative) a fronte di spese di spedizioni pari a 11,14 euro. Dunque con poco più di 460 euro potrete avere una PS5 nuova fiammante a casa, con tempi di spedizione va detto non proprio velocissimi.



L'unico problema riguarderebbe la garanzia, non abbiamo conferme del fatto che una PS5 comprata in Spagna possa essere coperta da garanzia ufficiale Sony Italia, se avete testimonianze dirette in merito fatecelo sapere qui sotto nei commenti. I termini della garanzia potrebbero infatti variare da paese a paese, così come la durata della stessa ed eventuali problematiche coperte.



E se dovesse capitarvi una PS5 difettosa con lettore non funzionante, come ci si comporta in questo caso? Amazon.es accetta ovviamente i resi ma spedire la console in Spagna potrebbe non essere proprio economico. Insomma, comprare una PS5 in Spagna a 449 euro è effettivamente possibile, a voi valutare i rischi del caso.