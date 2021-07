PS5: 6 mesi di Apple TV+ gratis per i possessori della console nextgen Sony

Non paghi delle sorprese riguardanti Aloy in arrivo in Genshin Impact e l'evento di Fall Guys con Ratchet e Clank, Sony annuncia una nuova, ghiottissima promozione rivolta all'utenza PS5. Ai possessori della console nextgen viene infatti offerta l'opportunità di accedere gratis per 6 mesi ad Apple TV+.

Presentata ufficialmente sul portale statunitense di PlayStation.com, l'offerta coinvolge anche l'Italia, come citato da Sony nella lista dei Paesi aderenti all'iniziativa. La promozione è già attiva e lo rimarrà fino al 22 luglio 2022, con gli unici prerequisiti rappresentati dal possesso di un account PlayStation Network, di un account Apple e, ovviamente, di una PlayStation 5. Non è quindi previsto alcun obbligo ulteriore legato, ad esempio, alla sottoscrizione ad abbonamenti come PS Plus.

L'attivazione dell'offerta, infatti, richiede soltanto il download dell'applicazione di Apple TV+ su PS5: una volta seguiti tutti i passaggi indicati dall'app, i possessori della console di ultima generazione di Sony possono accedere gratis per sei mesi al servizio in streaming della società di Tim Cook. Al termine dei sei mesi di accesso gratuito, subentra il pagamento del canone mensile: è però possibile annullare l'abbonamento in ogni momento e decidere il blocco dei pagamenti ricorrenti anche prima della conclusione della prova gratuita di 6 mesi.

Per seguire le ultime novità sul servizio di Apple e ricevere tutti gli approfondimenti sulla sua programmazione, sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra pagina dedicata ad Apple TV+.