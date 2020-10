PS5, 664 GB di memoria utilizzabile? Nuovi leak su console e Astro's Playroom

Nel corso delle ultime ore, hanno fatto la propria apparizione in rete diversi presunti leak legati a PlayStation 5, alcuni dei quali legati all'UI di PS5 e ad un DualSense nero.

Ora, le indiscrezioni proseguono, sempre ad opera di presunti scatti raffiguranti dettagli legati alla console Sony di prossima generazione. Rapidamente avvistate, come nei casi precedenti, dalla community di ResetEra, le immagini mostrano un'interfaccia utente in lingua russa. Dai dati presenti su queste ultime, emergono potenziali indicazioni legati all'hardware.

In particolare, si riporta, gli scatti avrebbero svelato l'entità della memoria di PS5 realmente a disposizione dell'utenza, al netto della sezione destinata al sistema operativo e ad altre funzioni. Il volume corrisponderebbe a circa 664 GB, a fronte di una capacità complessiva di 825 GB per l'SSD di PlayStation 5. Dalle medesime immagini, sarebbe inoltre possibile risalire alle dimensioni di Astro's Playroom, titolo gratuitamente a disposizione dei giocatori PS5. Queste ultime corrisponderebbero a 2,38 GB, circa un terzo di Astrobot: Rescue Mission.



Come già sottolineato nei precedenti casi, ricordiamo che non si tratta in alcun modo di informazioni ufficiali e che, al momento, non vi è modo di verificare la veridicità delle immagini diffusesi in rete. Invitando ad un'interpretazione cauta, ricordiamo che una nuova ondata di test e informazioni su PS5 troverà diffusione nel corso della giornata di domenica 4 ottobre.