PS5: altro che 8K, il creatore di Gran Turismo punta a framerate di 120fps o 240fps

Nonostante sia possibile farsi un'idea al riguardo, con le informazioni a nostra disposizione è ancora impossibile stimare con precisione la reale potenza di PS5. Ciò che è certo, è che la console next-gen di Sony, esattamente come la sua rivale Xbox Series X, alzerà di molto l'asticella della qualità grafica.

Starà agli sviluppatori decidere come sfruttare le macchine di nuova generazione: meglio aumentare la risoluzione o il framerate? Kazunori Yamauchi sembra avere le idee piuttosto chiare al riguardo: il produttore della serie Gran Turismo ritiene che "la risoluzione 4K sia più che sufficiente", e che quindi sia preferibile puntare all'aumento del framerate, superando i classici 60fps per raggiungere i 120fps o addirittura i 240fps.

"Più che alla risoluzione spaziale, sono maggiormente interessato agli avanzamenti tecnici che potremmo ottenere in termini di risoluzione temporale", ha dichiarato Yamauchi durante un incontro con i giornalisti australiani. "In termini di frame al secondo, piuttosto che rimanere ancorati ai 60fps, sono più interessato a raggiungere i 120 fps o addirittura i 240 fps. Io credo che questo è ciò che cambierà l'esperienza in futuro".

Al CES 2019, Sony ha utilizzato una build di Gran Turismo Sport per mostrare le potenzialità dei televisori 8K HDR della serie Z9G. Il titolo, nonostante risultasse eccezionale da vedere, è riuscito a raggiungere la risoluzione 8k grazie a degli algoritmi di upscaling, ma in passato Yamauchi ha dichiarato che PS5 non dovrebbe avere problemi a far girare Gran Turismo a 8K. Alla luce della nuova dichiarazione, in ogni caso, è evidente che non intende percorrere questa strada.