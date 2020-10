PS5 'a dieta'? C'è chi la immagina già in versione Slim, ecco il video fan made

Nell'attesa spasmodica della community per il lancio di PlayStation 5, uno youtuber ha provato a immaginare l'aspetto dell'ipotetica versione Slim di PS5 partendo dal design della console nextgen di Sony in arrivo a novembre.

Il creatore di contenuti che collabora con l'ormai celebre portale olandese di Let's Go Digital è partito dalle forme di PlayStation 5, e dal design del controller DualSense, per rielaborarne l'aspetto in funzione della probabile commercializzazione tra qualche anno di un modello midgen di PS5.

L'autore di questo video riprende così le linee curve della doppia scocca in plastica, la griglia interna legata al sistema di raffreddamento di PS5 e i LED blu che abbracciano la console, il tutto per teorizzare una piattaforma dalle dimensioni contenute ma dal medesimo "feeling organico" restituito dalla versione ufficiale.

Date un'occhiata al video che trovate in calce alla notizia e fateci sapere che cosa ne pensate di questo progetto, se lo reputate adatto per una nuova (e per il momento, totalmente ipotetica) versione di PlayStation 5 o se, al contrario, ritenete che i progettisti Sony debbano adottare una diversa soluzione di design. Qualora ve lo foste perso, vi rimandimo al nostro speciale curato da Marco Mottura sui design a confronto tra PS5 e Xbox Series X.