PS5: gli abbonati PlayStation Plus avranno guide e suggerimenti esclusivi

La prossima generazione di console è sempre più vicina. A poco più di un mese dal lancio europeo, Sony ci ha finalmente mostrato in azione l'interfaccia di PS5, confermando l'integrazione del PlayStation Store nel sistema e presentando le nuove funzioni, tra cui le schede Attività.

Le scheda Attività potranno essere richiamate in qualsiasi momento durante le partite mediante il Control Center di PS5, e offriranno dei dettagli approfonditi sugli obiettivi e la progressione nei livelli dei diversi giochi. Durante il video di presentazione è stata mostrata una scheda Attività di Sackboy: A Big Adventure nella quale venivano riassunti gli obiettivi di uno specifico livello, con tanto di tempo stimato per il completamento dello stesso.

In questo frangente è stata presentata anche un'altra funzione, chiamata Game Help e disponibile esclusivamente per gli abbonati a PlayStation Plus: in sostanza, gli iscritti al servizio premium potranno accedere a delle guide in formato video (picture-in-picture) che li aiuteranno nel completamento di alcuni specifici obiettivi dell'avventura, senza la necessità di dover lasciare il gioco. Ovviamente, starà agli sviluppatori decidere se implementarle o meno per offrire aiuto ai giocatori nei passaggi più ostici dei loro giochi. Game Help viene mostrata in azione a partire dal minuto 4:16 nel video in cima a questa notizia: cosa ne pensate?