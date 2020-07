PS5, accelera la produzione: da Taiwan notizie incoraggianti per il lancio a fine 2020

I corrispondenti a Taipei di DigiTimes riferiscono che le fabbriche di Taiwan incaricate di produrre in massa le schede madri di PlayStation 5 stanno compiendo tutti i passi necessari per garantire il lancio a fine 2020 della console nextgen di Sony.

Secondo quanto riferito dai giornalisti Jay Liu e Willis Ke dalle colonne del noto portale d'informazione internazionale, i produttori taiwanesi di componenti elettronici a cui si è rivolta Sony per realizzare l'hardware di PS5 hanno già approntato le loro fabbriche affinché aumentino la loro produzione e spedizione di schede madri "entro la fine del Q3 2020", ossia nel periodo compreso tra i mesi di luglio, agosto e settembre.

In base alle fonti della notizia sembra inoltre emergere un interessante dettaglio della progettazione di PlayStation 5, ossia quello dell'adozione di PCB a 10 strati, una specifica che la redazione di DigiTimes definisce come "estremamente elevata per dei dispositivi elettronici di consumo, che comporta elevate difficoltà nella realizzazione ma che promette prezzi e redditività migliori per i partner commerciali dei produttori di PCB".

Tra le aziende interessate da questo ordinativo legato alla produzione e alla distribuzione dell'hardware di PS5, vengono citate anche Unimicon Technology e Nan Ya PCB per la realizzazione dell'avanzata componentistica interna della console nextgen di Sony progettata in collaborazione con AMD. Ad ogni modo, a metà luglio un report di Bloomberg e Nikkei ha riferito che Sony ha raddoppiato la produzione di PS5 in funzione dell'elevata domanda prevista a fine anno per l'uscita della console.