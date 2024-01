PS5 si accende da sola quando accendete la TV? Ecco come risolvere

Siete stanchi del fatto che il vostro televisore si accenda automaticamente ogni volta che avviate la PlayStation 5 collegata? Sappiate allora che questo problema, se così possiamo definirlo, può essere risolto in pochissimi passaggi.

Tutto ciò accade semplicemente per causa di una particolare impostazione, che è disponibile solo ed esclusivamente su alcuni televisori. Nel caso in cui dovesse darvi fastidio, potete disabilitarla in un batter d'occhio. Innanzitutto, recatevi nella schermata delle impostazioni della console di ultima generazione Sony: dal menu principale, premete il tasto Triangolo per portare il cursore nell'angolo in alto a destra dello schermo, quindi cliccate sulla piccola icona a forma di ingranaggio.

A questo punto, selezionate la voce Sistema e poi HDMI. Vi ritroverete così di fronte ad una pagina con numerose impostazioni che non hanno nulla a che vedere con la risoluzione e le altre opzioni video, ma sono relative alle funzionalità della porta HDMI. Per fare in modo che la TV non si accenda insieme alla vostra PlayStation 5, dovete assicurarvi che la voce Abilita gioco One-Touch sia disattivata.

Se poi volete fare in modo che lo spegnimento del televisore faccia entrare PlayStation 5 in modalità Riposo, dovete disattivare Abilita collegamento di spegnimento. Se nessuna delle due funzionalità è di vostro interesse, potete direttamente disattivare Abilita il collegamento dei dispositivi HDMI: in questo modo, farete sì che sia l'accensione che lo spegnimento vengano disabilitate.

Insomma, grazie a queste opzioni è possibile risolvere definitivamente questo problema che fa impazzire molti videogiocatori.

