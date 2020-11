PS5: gli accessori sono disponibili nei negozi, eccoli in foto

Sebbene PlayStation 5 non sia ancora disponibile in Italia e in altri paesi europei, da ieri sono ormai disponibili in tutti i negozi i vari accessori per la console e chi è entrato in loro possesso ha iniziato a condividere gli scatti che li mostrano in ogni dettaglio.

Se siete curiosi di vedere le foto dal vivo di telecomando, cuffie Pulse 3D, PlayStation Camera e base per la ricarica dei DualSense non dovete far altro che dare un'occhiata alla galleria d'immagini che trovate in calce alla notizia. La collezione di foto ci è stata inviata da Marco Argentino, nostro lettore e moderatore del gruppo Telegram degli abbonati al canale Twitch di Everyeye che ha deciso di iniziare col botto la nuova generazione targata Sony. Se volete invece dare un'occhiata più approfondita alle sole cuffie, ovvero il gadget consigliato dalla stessa Sony per sfruttare nel migliore dei modi la tecnologia Tempest AudioTech 3D di PlayStation 5, vi invitiamo a dare uno sguardo alla nostra galleria fotografica delle cuffie Pulse 3D di PS5, giunte da poche ore in redazione.

A proposito di accessori, sapevate che la community sta chiedendo a Sony di inserire il supporto al controller PlayStation 4 su PlayStation 5? Attualmente è infatti possibile utilizzare il DualShock 4 solo ed esclusivamente con i giochi retrocompatibili.