PS5: accessori e giochi, le nuove offerte GameStopZing del volantone di marzo

Il nuovo volantone GameStopZing di marzo 2021 presenta una serie di offerte legate a PlayStation 5, con accessori e giochi venduti in bundle con contenuti digitali a prezzi vantaggiosi. Ecco tutti gli sconti in corso online e nei negozi GSZ.

Iniziamo segnalando l'offerta sul DualSense con un mese di abbonamento PS Plus a 70.98 euro, prezzo dimezzato a 39.98 euro portando indietro un controller DualShock 4. Il Telecomando PS5 costa 34.98 euro con inclusi un mese di abbonamento a Spotify e 5 euro di credito da usare sul PlayStation Store.

Fino al 18 marzo inoltre da GameStopZing trovate Marvel's Spider-Man Miles Morales + 50 euro di credito PSN a 89.98 euro invece di 110,98 euro. Da segnalare anche la promo sulle cuffie PlayStation Platinum (compatibili con PS4 e PS5) in vendita a 179.98 euro con inclusi 25 euro di credito Netflix oppure tre mesi di abbonamento a Spotify.

Infine, due promo sui controller wireless di Nacon per PS4: Controller Wireless Asimmetrico con 5 euro di credito PSN in vendita a 59,98 euro mentre il Revolution PRO con 10 euro di credito PSN costa 99,98 euro. Tra gli altri accessori in offerta fino al 31 marzo anche il cavo Play & Charge Revent a 6.98 euro e la basetta Dual Charge Station Revent a 14,98 euro.