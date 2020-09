PS5 e accessori next gen: ecco i prezzi ufficiali confermati da Sony

Durante il PlayStation 5 Showcase, i vertici Sony hanno finalmente confermato data e prezzo di lancio di PS5, ma non solo: sono stati confermati anche i dettagli legati all'immissione sul mercato dei relativi accessori.

Di seguito, vi riportiamo dunque i prezzi e i primi dettagli legati a DualSense, headset e altri accessori next gen:

DualSense Wireless Controller (standalone) – US$69.99/¥6,980/ €69.99 (RRP);

(standalone) – US$69.99/¥6,980/ (RRP); PULSE 3D wireless headset – con supporto all'audio 3D e microfono dual noise-cancelling US$99.99/¥9,980/ €99.99 (RRP);

– con supporto all'audio 3D e microfono dual noise-cancelling US$99.99/¥9,980/ (RRP); HD Camera – con dual 1080p lenses for gamers to broadcast themselves along with their epic gameplay moments US$59.99/¥5,980/ €59.99 (RRP);

– con dual 1080p lenses for gamers to broadcast themselves along with their epic gameplay moments US$59.99/¥5,980/ (RRP); Media Remote – per navigare servizi streaming e film con facilità: US$29.99/¥2,980/ €29.99 (RRP);

– per navigare servizi streaming e film con facilità: US$29.99/¥2,980/ (RRP); DualSense stazione di ricarica – per ricaricare due DualSense Wireless Controller US$29.99/¥2,980/€29.99 (RRP);

Anche l'insieme di accessori ha una finestra di lancio fissata per il prossimo mese di. Al debutto dell'intera next gen mancano dunque ormai solo poche settimane, per un attesa complessiva fissata per circa due mesi. Ovviamente, vi ricordiamo che in occasione dell'appuntamento streaming, la squadraha fissato data e prezzo di lancio della futura PlayStation 5. Durante la diretta non sono state comunicate informazioni sull'apertura dei preorder, ma dal proprio account Twitter ufficiale, Geoff Keighely ha indicato che i preordini di PS5 apriranno il 17 settembre