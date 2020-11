PS5: tutti gli accessori Sony in preordine su Amazon, dalle Cuffie Pulse 3D al DualSense

Mentre PS5 e PS5 Digital Edition sono sold-out, gli accessori Sony per PlayStation 5 sono ancora disponibili per il preordine su Amazon.it fino ad esaurimento scorte, tra questi troviamo anche il Telecomando (fresco di aggiunta al listino) e la Telecamera HD.

Su Amazon è possibile effettuare il preordine degli accessori PS5, di seguito i link diretti per l'acquisto, da segnalare come la basetta di ricarica per il DualSense non risulti attualmente disponibile.

PS5 Accessori

E' possibile ora preordinare anche una nutrita selezione di giochi, da Marvel's Spider-Man Miles Morales a Yakuza Like A Dragon, passando per Demon's Souls, Sackboy A Big Adventure, DiRT 5 e Assassin's Creed Valhalla.

PS5 Giochi

PS5 preordini

Purtroppo sia PlayStation 5 che PS5 Digital Edition risultano sold-out e al momento non è possibile effettuare il preordine, nessun problema invece nel caso degli accessori, tutti con uscita prevista per il 12 novembre, in leggero anticipo rispetto alla console il cui debutto è fissato in Europa per il 19 novembre.