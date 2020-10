PS5: nuova console, nuovo PlayStation Store? Tutti i dettagli in video!

Con l'arrivo della next gen, anche il PlayStation Store sembra pronto a rinnovarsi completamente, con alcune importanti novità in dirittura di arrivo per il negozio digitale.

A suggerirlo sono numerose indiscrezioni diffusesi di recente in seguito ad alcuni avvistamenti realizzati da dataminer. Il debutto di PlayStation 5 potrebbe in particolare accompagnarsi ad una piccola rivoluzione nell'esperienza utente e nelle funzionalità dello store di casa Sony. Numerosi, si riferisce, i cambiamenti potenzialmente pronti ad accompagnare il passaggio alla prossima generazione di console che avranno ripercussioni sulla struttura del PlayStation Store, sia nella sua versione web sia nella declinazione mobile.

Tra questi ultimi si cita il fatto che diverse tipologie di contenuti potrebbero cessare di essere acquistabili, come i giochi in versione PlayStation 3, ma non solo. Anche applicazioni e item quali temi o avatar per PlayStation 4 sembrerebbero essere interessati dal processo di rinnovamento messo in atto da Sony. Al momento, tuttavia, non sembrano esserci informazioni ufficiali in merito: per fare il punto della situazione, la Redazione di Everyeye ha dunque realizzato un video dedicato, che potete visionare in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye.



In chiusura, vi segnaliamo che in seguito alla diffusione di nuovi dettagli da parte di Sony, sulle pagine di Everyeye trovate tutte le informazioni sulla retrocompatibilità su PS5.