PS5 accoglie il TeraFloppy Disk: il bizzarro hardware protagonista di un Pesce d'Aprile!

A metà giornata, l'universo videoludico è in piena febbre da Pesce d'Aprile, tra software house, appassionati e portali d'informazione pronti a darsi alle celebrazioni più disparate!

Dopo il peculiare annuncio di Sol Presta da parte di Platinum Games e fasulle segnalazioni di reveal di God of War 2 per PS5, non sembrano trovare fine le bizzarrie di questo mercoledì 1 aprile 2020. Tra le più brillanti, vi segnaliamo un'esclusiva "scoperta" proveniente dalle pagine di PushSquare, la cui Redazione si è divertita nell'immaginare un immancabile componente hardware next-gen. Una tecnologia rivoluzionaria che sarà in grado di incrementare il computo di TeraFlops a disposizione di PlayStation 5: il TeraFloppy Disk!

Approcciando con ironia il tema del dibattito legato ai TeraFlops a disposizione di PS5 e Xbox Series X, il portale "rivela" lo sviluppo in casa Sony di un'arma segreta in grado di incrementarne il numero in fase post-lancio. Per attivarne l'effetto, sarebbe sufficiente allocare il miracoloso TeraFloppy Disk all'interno di un apposito alloggio predisposto su PlayStation 5. Per maggiori dettagli sul proprio Pesce d'Aprile, la Redazione di PushSquare non ha esitato a stilare persino un "accuratissimo" schizzo raffigurante l'innovativa tecnologia next gen, "sviluppata in segreto da Mark Cerny e probabilmente qualche altra persona".