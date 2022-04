PS5, acquisizioni e retrocompatibilità: ancora rumor su nuovi annunci di Sony

La presentazione del nuovo piano di abbonamenti dedicato a PlayStation Plus e a PlayStation Now è stata preceduta da un'ampia rassegna di rumor e indiscrezioni, rivelatisi in parte corretti.

Questi ultimi avevano infatti identificato come imminenti tre nuovi annunci da parte di Sony, tra cui proprio il reveal del nuovo PS Plus, conosciuto nel settore con il nome in codice di PlayStation Spartacus. Delle due restanti presunte comunicazioni, tuttavia, non si sono invece avute notizie. Questo non ha però impedito alle voci di corridoio di continuare a correre, per tramite di numerosi insider.

Tra questi ultimi troviamo presente all'appello anche Tidux, fonte che ormai da molto tempo segue con particolare interesse l'universo di casa PlayStation. Stando ad un cinguettio pubblicato da quest'ultimo, al momento sarebbero in particolare tre i possibili ambiti nei quali Sony si starebbe preparando ad effettuare un annuncio:

Retrocompatibilità per i giochi PlayStation Vita : stando all'insider, quest'ultima potrebbe divenire disponibile su PS5 nel corso del 2023;

: stando all'insider, quest'ultima potrebbe divenire disponibile su PS5 nel corso del 2023; Emulazione giochi PlayStation 3 : Sony starebbe ancora lavorando con impegno per renderla possibile;

: Sony starebbe ancora lavorando con impegno per renderla possibile; Acquisizioni: stando all'insider, Sony avrebbe acquisito un publisher videoludico;

Al momento, ovviamente, nessuna di queste ipotesi è stata confermata dal colosso giapponese, che tuttavia di recente ha ribadito che arriveranno altre acquisizioni per i PlayStation Studios