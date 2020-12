PS5 acquistabile da Mediaworld: le console sono già finite? - Aggiornata

Sembra che Babbo Natale c'abbia messo il suo zampino, poiché mentre vi scriviamo PlayStation 5 è tornata disponibile sul sito di MediaWorld. La console è letteralmente introvabile fin da quando è stata lanciata, e nelle scorse settimane è apparsa solo sporadicamente nei listini dei principali rivenditori italiani, svanendo sempre in poco tempo.

Nel momento in cui vi scriviamo, MediaWorld permette di aggiungere la versione base da 499,99 euro al carrello e di procedere con la procedura di checkout, con consegna prevista per giovedì 7 gennaio 2021. Non siamo riusciti a completarla, poiché ad un certo punto ci ha impedito di fare il login con il nostro account. Che sia colpa dell'elevata affluenza? O semplicemente di un errore di sistema? Alcuni nostri lettori segnalano di essere riusciti a completare l'acquisto nelle scorse ore.

Se lo ritenete opportuno, potete provarci anche voi dirigendovi sulla pagina di PlayStation 5 di MediaWorld. Aspettiamo le vostre segnalazioni.

Aggiornamento 12:25: segnaliamo che, sebbene il pulsante "Aggiungi al Carrello" sia ancora visibile, l'azione viene interrotta da un errore. Probabilmente, le scorte sono già finite.